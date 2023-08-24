Рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа

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В Красноярске рабочий упал в вентиляционную шахту лифта с 23 этажа, сообщает прокуратура по региону.
Инцидент произошел днем 24 августа. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба в шахте лифта строящегося дома ЖК «Енисей». Находясь на уровне 23 этажа, один из них оступился и провалился вниз, пролетев девять этажей.
Мужчину экстренно госпитализировали, однако, он скончался в больнице.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее на северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.
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Мужчину экстренно госпитализировали, однако, он скончался в больнице.
Ранее на северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.
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Евгения Парфентьева