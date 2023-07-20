Рабочий пырнул ножом девушку из-за отказа принять на работу его тёщу

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В Екатеринбурге мужчина напал на свою коллегу с ножом после отказа принять на работу его тёщу, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел 19 июля на производственном предприятии Уралмаше. На свободную вакансию уборщицы потерпевшая приняла не тёщу нападавшего, а другую претендентку. Это обстоятельство сильно разозлило рабочего, он накричал на коллегу так, что она испугалась и спряталась от него в офисе. Когда же она успокоилась, и вновь спустилась в производственный цех, мужчина подошел к ней с канцелярским ножом и располосовал ей руку.
Пострадавшая потеряла много крови, однако, врачи успешно зашили ее руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.
Женщина написала на своего коллегу заявление в полицию.
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Пострадавшая потеряла много крови, однако, врачи успешно зашили ее руку. Теперь ей предстоит долгая реабилитация.
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Евгения Парфентьева