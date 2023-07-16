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В воскресенье, 16 июля, вечером Керченская паромная переправа приостановила работу. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГУМЧС России по Крыму.
«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в публикации.
Причина остановки работы переправы при этом не указывается.
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Диана Аванесян