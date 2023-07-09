Работа Керченской переправы временно остановлена;

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
В воскресенье, девятого июля, из-за усилившегося ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МЧС РФ по республике.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 24 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — цитирует агентство текст сообщения экстренных служб.
Днем 9 июля переправа в Керчи работала в штатном режиме. Несмотря на ожидаемые дождь и грозу, в проливе сохранялась хорошая видимость.
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Диана Аванесян