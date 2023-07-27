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Работник посольства Украины в Сеуле задержан за пьяный дебош в баре

27 июля 2023, 15:44

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Полицейские столицы Южной Кореи Сеула задержали сотрудника посольства Украины за пьяную драку, которую он устроил в баре. Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД принял решение немедленно отозвать дипломата из командировки и вернуть на родину.

Как сообщает портал «Лига. Новости», работник посольства задержан по подозрению в нападении и препятствии правосудию. Он сначала затеял драку с клиентами перед входом в бар. Когда агрессора попытался утихомирить работник заведения, досталось и ему. Пришлось вызвать полицию. Но нетрезвый дипломат не подчинился подъехавшему представителю закона и атаковал также и его. Окончательно усмирить буяна удалось только в полицейском участке.

Инцидент, в котором пострадали клиенты бара, его сотрудники и правоохранители, произошел в заведении в районе Итэвона, сообщает издание со ссылкой на южнокорейские СМИ.

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#инцидент
#клиенты
#сотрудники
#дипломат
#бар
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При крушении вертолета на Алтае погибли четыре человека
Двух пропавших туристов из разбившегося Ми-8 нашли живыми
27 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/Soumen Hazra

Двух туристов из разбившегося на Алтае вертолета Ми-8, которых считали погибшими, обнаружили живыми, сообщает Telegram-канал SHOT.
На борту потерпевшего крушение вертолета находились 16 человек, три члена экипажа и 13 туристов, которые посещали гору Белуха. 

После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.  

В результате, в трагедии погибли четыре человека. Все они – туристы.  

Остальные 12 человек, которые находились на борту в момент крушения, доставлены в больницу Горно-Алтайска. У всех них крайне тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела. Сейчас медики борются за их жизни.  

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#вертолёт
#алтай
#крушение
#погибшие
#туристы
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Хозяин конопляной фермы пришел в польскую полицию, чтобы извиниться
Пьяный поляк пришел в полицию с букетом из конопли
27 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/simpson33

В отделение полиции польского города Ленчице пришел пьяный мужчина, чтобы извиниться, сообщает RMF FM.
По информации СМИ, нетрезвый 38-летний поляк принес с собой в полицию букет конопли длинною в 45 сантиметров. Он хотел извиниться перед полицейскими, однако, за что – объяснить так и не смог.  

В организме посетителя обнаружили около трех промилле алкоголя, а при обыске в квартире поляка нашли 18 кустов конопли.  

Мужчину задержали, за выращивание травы ему грозит до 15 лет лишения свободы.  

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#польша
#конопля
#полиция
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Воспитатель детского сада облила трехлетнего мальчика кипятком
В Саратовской области воспитатель детского сада пролила на ребенка кипяток
27 июля 2023, 14:20

Фото: iStock/Antonistock

В Саратовской области воспитатель детского сада пролила кипяток из чайника на трехлетнего ребенка, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, ребенок налетел на женщину, которая в этот момент несла чайник с кипятком, в результате, ребенок получил страшные ожоги.  

Мальчика экстренно госпитализировали с ожогами 15 процентов тела. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Прокуратура региона инициировала в детском саду проверку по факту происшествия. Будет дана оценка действиям должностных лиц, а также соблюдениям правил безопасности, необходимых для дошкольного учреждения.  

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#детский сад
#прокуратура
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Очевидец рассказал о причине крушения вертолёта на Алтае
27 июля 2023, 14:17

Фото: iStock/MMADIA

На Алтае вертолёт рухнул в селе Тюнгур после столкновения с электрическим столбом при совершении поворота. Об этом сообщил очевидец событий в беседе с «Газета.ru».
Пилот перед посадкой заметил на площадке другой вертолёт и принял решение приземлиться на поле. Пока он совершал манёвр, хвост вертолёта Ми-8 зацепился за электропровода и произошло падение.

На борту находилось 16 человек, трое из них получили ожоги высокой степени (90% поражения тела). Сообщается, что вертолёт совершал коммерческий рейс.

«Газета.ru» передаёт, что на месте работают пожарно-спасательные службы.

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#падение
#вертолёт
#крушение
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Россиянин съел зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
В Подмосковье парень проглотил зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
27 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Гурман из Московской области съел на завтрак зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков, сообщает Telegram-канал SHOT.
Скорая помощь привезла 22-летнего парня в Коломенскую больницу. Врачи были в шоке, когда провели диагностику и обнаружили в его желудке столь странный набор предметов.  

Зубную щетку и дверную ручку удалось извлечь из парня с помощью эндоскопа, а вот чтобы достать дужки от очков больного пришлось оперировать. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.  

Объяснить, зачем он все это съел, парень не смог. Когда он окончательно восстановится – его ждет разговор с психиатром.  

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#подмосковье
#больница
#психиатр
#операция
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В Воронежской области сбит БПЛА самолётного типа
27 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/aapsky

В Верхнехавском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, разрушений нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, беспилотник «Орлан-10», посаженный системой РЭБ, при падении не взорвался. Таким образом, жертв и разрушений на земле нет.

Сейчас место падения беспилотного летательного аппарата оцеплено, работают экстренные службы. Был ли БПЛА начинен взрывчаткой пока не ясно. В настоящее время выясняется кто запустил дрон, и куда он направлялся.

Также известно, что украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области. Атака произошла накануне около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.


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#дрон
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#всу
#атака
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На нелегальном производстве в Подмосковье нашли тонну ценных осетровых рыб
27 июля 2023, 13:17

Фото: Istockphoto / Lcc54613

Правоохранители обнаружили в Московской области незаконное производство продукции из краснокнижных пород рыб. Нелегальный цех заметили в рабочем посёлке Ленинского городского округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции изъяли из помещений тушки и фрагменты рыб семейства осетровых весом более тонны, упаковочный материал, этикетки, документацию, бухгалтерские записи и другие предметы. На предприятии также был обнаружен прибывший из Ставропольского края автомобиль с тайником для скрытой перевозки. Там находилось более 140 тушек рыб», – рассказала Волк.
Контрафактное производство было пресечено. Образцы особо ценных и охраняемых водных биоресурсов переданы для исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. 

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#ирина волк
#рыба
#цех
#подмосковье
#московская область
#ленинский городской округ
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В Московском регионе прошли обыски по делу о регистрации 100 тыс нелегальных мигрантов
27 июля 2023, 12:44

Фото: Фотобанк МО

Правоохранители провели обыски и рейды в хостелах Москвы и Подмосковья в рамках дела о незаконной постановке на миграционный учет не менее 100 тыс нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Более сотни иностранцев будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории России. Деятельность  фигурантов и других лиц носила систематический и массовый характер. С 2018 года они поставили на миграционный учёт не менее 100 тыс нелегальных мигрантов и получили преступный доход не менее чем на 420 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые и лица, ещё не установленные следствием, с 2018 по 2022 годы организовали в Москве и Химках работу  хостелов, которые зарегистрировали на себя и доверенных лиц. В СКР считают, что им на платной основе покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции ОМВД по столичному району Западное Дегунино. 

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От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
Упавший на Алтае Ми-8 почти полностью выгорел, шесть человек погибли
27 июля 2023, 12:19

Фото: iStock/BogdanV

От рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8 практически ничего не осталось, по меньшей мере шесть человек погибли, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пострадавших бросились спасать очевидцы. У 10 из 16 находившихся на борту очень тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела.  

Еще шестерых пассажиров до сих пор не могут найти, предположительно, они погибли.  

Сейчас пострадавших на вертолёте госпитализируют в Горно-Алтайск.  

Отмечается, что туристическая группа возвращалась с горы Белуха.  

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#вертолёт
#крушение
#алтай
#погибшие
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