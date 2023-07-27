Работник посольства Украины в Сеуле задержан за пьяный дебош в баре

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Полицейские столицы Южной Кореи Сеула задержали сотрудника посольства Украины за пьяную драку, которую он устроил в баре. Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД принял решение немедленно отозвать дипломата из командировки и вернуть на родину.
Инцидент, в котором пострадали клиенты бара, его сотрудники и правоохранители, произошел в заведении в районе Итэвона, сообщает издание со ссылкой на южнокорейские СМИ.
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Александр Бойцов