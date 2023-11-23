Работники Мособлпожспаса достали упавшего в колодец котёнка

Фото: Мособлпожспас
Работники спасли котёнка, провалившегося в колодец в городском округе Солнечногорск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители.
«Проходя по улице Пионерской, они услышали жалобное мяуканье из канализационного люка, но самостоятельно помочь животному не смогли. Прибыв на место вызова, спасатели спустились по лестнице в двухметровый колодец, на дне которого обнаружили озябшего серого котёнка», – рассказал старший смены Антон Соловьёв.По его словам, специалисты аккуратно взяли животное на руки и подняли на поверхность. После спасательный операции котёнок убежал в сторону расположенной рядом котельной.
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Лора Луганская