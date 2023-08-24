Работники Мособлпожспаса вынули из вентиляции любопытного щенка

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса освободили застрявшего в вентиляционной системе щенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в частном жилом доме в Павлово-Посадском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Её питомец из любопытства засунул в вентиляционное отверстие голову и застрял.
Он добавил, что она поблагодарила специалистов за оказанную помощь.
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«Хозяйка попыталась сама вызволить животное, но не смогла и вызвала спасателей. Те с помощью специального инструмента освободили голову пёсику. В результате спасательной операции щенок не пострадал, ветеринарная помощь ему не потребовалась. Спасатели передали любознайку обрадованной женщине», – рассказал старший смены Михаил Почитаев.
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Лора Луганская