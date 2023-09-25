Работники Мособлпожспаса выручили выброшенного в лес питона

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вывезли из леса трёхметрового питона. Инцидент произошёл у села Новый Милет городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе ведомства.
Семья грибников обнаружила в лесном массиве недалеко от Полтевского шоссе деревянный ящик с раздвижными стёклами, в котором находилась огромная свернувшаяся кольцами змея.
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы перенесли массивный ящик в автомобиль и доставили трёхметровую рептилию в часть. Затем специалисты обратились к ветеринарам балашихинской клиники. Они осмотрели змею и заключили, что это питон весом в 12 кг. Его состояние специалисты оценили как удовлетворительное.
Сотрудники ветклиники оставили подкидыша у себя и планируют подготовить ему специальный вольер.
Это уже второй случай, когда работники Мособлпожспаса выручают рептилий. В 2016 году в Балашихе дежурная смена спасла из многоквартирного дома метрового питона.
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Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы перенесли массивный ящик в автомобиль и доставили трёхметровую рептилию в часть. Затем специалисты обратились к ветеринарам балашихинской клиники. Они осмотрели змею и заключили, что это питон весом в 12 кг. Его состояние специалисты оценили как удовлетворительное.
Это уже второй случай, когда работники Мособлпожспаса выручают рептилий. В 2016 году в Балашихе дежурная смена спасла из многоквартирного дома метрового питона.
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Лора Луганская