Работники Мособлпожспаса вывели из леса заблудившихся бабушку и трёх внуков

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками муниципальной спасательной службы нашли пожилую женщину с тремя детьми, заблудившихся в лесу городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
71-летняя бабушка с тремя внуками 9, 12 и 13 лет отправилась за грибами в лесополосу у деревни Хонятино. Компания увлеклась сбором грибов и не смогла найти обратную дорогу.
Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их примерное местонахождение. Затем они стали прочёсывать лес, подавая при этом звуковые сигналы с помощью громкоговорителя.
Через полчаса специалисты нашли бабушку с внуками и вывели их из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их примерное местонахождение. Затем они стали прочёсывать лес, подавая при этом звуковые сигналы с помощью громкоговорителя.
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Лора Луганская