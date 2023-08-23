Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана

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Власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.
«В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается», — цитирует РИА Новости заявление правительства.
Японские власти призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам при их обнаружении, а сразу сообщать в полицию.
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