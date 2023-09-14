Рамилю Искандер поместили в СИЗО за сбыт наркотиков

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заслуженную артистку России Рамилю Искандер поместили в СИЗО по подозрению в торговле наркотиками, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы для «РИА Новости».
Ранее Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Сама актриса отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Против Искандер возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
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«Постановлением суда Хисамовой (Искандер) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», - прокомментировали ситуацию в суде.
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Евгения Парфентьева