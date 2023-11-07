Ранее осужденный за убийство «вагенровец» похитил и изнасиловал знакомую

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В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
25-летний Олег Михайлов в 2022 году был осужден на 18 лет за убийство и спустя время подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер». Михайлов отправился в зону специальной военной операции, а в апреле текущего года был помилован.
Сообщается, что 5 ноября Олег настойчиво попросил свою 24-летнюю знакомую отвезти его домой, так как якобы был пьян не мог самостоятельно идти. Девушка выполнила просьбу, а мужчина решил затащить ее к себе под угрозой ножа и совершить насилие. Пострадавшая смогла вызвать правоохранителей и через 2 часа была спасена.
Михайлова задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека» и «насильственные действия сексуального характера».
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Алина Юрчак