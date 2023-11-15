Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни

Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни

В суде по делу Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте
15 ноября 2023, 19:23
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, скончался. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на слова судьи Тимура Жидкова на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.

В суде не уточнили, связана ли смерть потерпевшего со взрывом. Судья заявил, что из-за инцидента показания в письменном формате не могут озвучить вместе с показаниям других лиц, которые не явились на заседание.

Напомним, по указанию украинских спецслужб против военкора 2 апреля был совершен теракт в одном из кафе Санкт-Петербурга. По данным следствия, обвиняемой Дарье Треповой* дали поддельное водительское удостоверение на имя реально существующей студентки и отправили встретиться с Татарским со статуэткой, которая была наполнена взрывчаткой. В результате взрыва военкор не выжил, а еще 52 человека были ранены.


Читайте также:

Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины


В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#смерть
#кафе
#теракт
#заседание
#суд
#взрыв
Читайте нас в
Балашихинский полицейский спас мальчика из горевшего дома
15 ноября 2023, 19:13

Фото: Istockphoto / blinow61

Сотрудники Госавтоинспекции из Балашихи помогли эвакуировать людей из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лейтенанты полиции Павел Никитин и Александр Семёнов во время патрулирования улицы Советской заметили, что горит стена двухэтажного здания. Полицейские немедленно доложили о ЧП в дежурную часть и направились к месту происшествия.
«Не дожидаясь приезда пожарных, инспекторы начали эвакуацию людей. Неожиданно в окне второго этажа они увидели испуганного ребёнка, который просил о помощи. На вид ему было не больше шести лет. Не теряя ни минуты, Никитин забежал в горящее здание, нашёл дверь, за которой находился мальчик, попытался открыть, но она была заперта», – поделилась подробностями Волк
Задымление в помещении усиливалось, и инспектор попросил малыша отойти подальше от двери, после чего выбил её, взял ребёнка на руки, накрыл своей курткой и вынес на улицу. 

Оказавшись в патрульной машине, мальчик рассказал полицейским, что родители уехали по делам. Он уже позвонил им и сообщил о случившемся. Через несколько минут на место пожара приехали бригады скорой помощи, спасатели и взволнованные родители.
 
Читайте также:

Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось на 160 по сравнению с прошлым годом

Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота

Подмосковные спасатели освободили девочку, застрявшую головой в детском стульчике
#балашиха
#полицейские
#пожар
#мальчик
#ребёнок
#московская область
#подмосковье
#ирина волк
#мвд
#мвд московской области
Читайте нас в
Появилось видео свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино
Молодожёны в Пушкино устроили пальбу из пистолетов под окнами высотного дома
15 ноября 2023, 18:27

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В городе Пушкино Московской области молодожёны и их гости во время празднования бракосочетания устроили стрельбу из пистолетов под окнами дома и на шоссе. Перепуганные соседи вызвали полицию.
Женились, судя по наряду невесты и внешности гостей, юноша и девушка с Кавказа. Горячая кровь, видимо, ударила в голову, и сначала жених, затем один из гостей, а после и невеста устроили настоящий салют, стреляя в воздух из пистолетов, сообщает телеграм-канал Baza. Первые выстрелы горячий южный парень совершил едва выйдя из дома, где, видимо, отмечали свадьбу. Чудо, что все окна остались целы.

Невеста взялась за ствол уже вечером, на автостоянке. Соседи и автовладельцы не оценили праздничную канонаду и обратились в полицию. Всего задержали троих молодых людей. Теперь у медового месяца появился устойчивый аромат уголовного дела по статье за хулиганство. Максимальное наказание по части второй указанной статьи — до семи лет лишения свободы. Тот самый случай, когда свадьба не «пела и плясала», а много раз стреляла.






Читайте также:

В Подмосковье гости на свадьбе устроили стрельбу

На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный

В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов
#подмосковье
#салют
#свадьба
#хулиганство
#наказание
#соседи
#воздух
#пистолет
Читайте нас в
В Польше медведь напал на активиста, добивавшегося защитной зоны вокруг берлоги
15 ноября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/JNevitt

В польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.
Сообщение о разбушевавшемся косолапом появилось на сайте лесничества. В тексте указано, что двое мужчин приблизились на опасное расстояние к берлоге хищника, после чего потревоженный зверь, готовившийся к зимней спячке, напал на одного из них. Второго медведь почему-то не тронул, поэтому тот успел вызвать помощь, и пострадавшего экстренно доставили в больницу. Жизни его ничего не угрожает.

Берлога была обнаружена лесником в январе 2023 года. После этого в районе жилища зверя прекратили все лесозаготовительные и прочие работы, рядом была установлена фотоловушка, с помощью которой осуществлялся мониторинг окрестностей берлоги. Интересно, что пострадал от зубов и когтей хищника как раз активист экологической организации «Дикие Карпаты», которая и обратилась в лесничество с просьбой создать вокруг берлоги защитную зону. Вот только зверь об этом, наверное, не знал.

Читайте также:

В Якутии медведь напал на двух бурильщиков

В Приморском крае медведь вышел к школе

В Приморском крае медведь растерзал рыбака
#помощь
#мониторинг
#медведи
#польша
#лес
#активисты
Читайте нас в
Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось на 160 по сравнению с прошлым годом
15 ноября 2023, 18:06

Фото: Комлесхоз МО

С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области возник 181 пожар, в том числе 19 торфяных. Пройденная огнём площадь составила без малого 145 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
15 ноября в лесах региона завершился пожароопасный сезон, начавшийся в этом году 10 апреля.
«По сравнению с предыдущим годом количество пожаров уменьшилось на 160, а площадь – на 118 га. Все пожары были своевременно обнаружены и ликвидированы. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали», – сказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Он добавил, что к тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 1 824 человека, задействована 801 единица техники.
 
Читайте также: 

В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн

В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах

Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму
#олег баженов
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#природные пожары
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Мособлсуд признал законным приговор бывшему хабаровскому губернатору Фургалу
15 ноября 2023, 17:41

Фото: Istockphoto / AMilkin

Мособлсуд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, приговорённому к 22 годам колонии за организацию убийств и покушения, передает ТАСС. Жалоба защиты на приговор оставлена без удовлетворения.
Таким образом, приговор вступил в законную силу. Защита просила отменить его и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными.
 
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Своей вины чиновник не признал.
 
В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ею вердикта. В свою очередь гособвинение настаивало на законности приговора.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор Фургалу. 
 
Читайте также: 

Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации

Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО
#приговор
#суд
#мособлсуд
#убийство
#преступление
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Петербурге отец взял в заложники свою шестилетнюю дочь
15 ноября 2023, 17:16

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники собственную шестилетнюю дочь. Переговоры по ее освобождению длились более четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Уточняется, что мужчина удерживал ребенка в квартире на Серебристом бульваре. Спецслужбы вызвала мать девочки. Выяснилось, что папа девочки состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Согласно сообщению, он забрал девочку из садика днем ранее без предупреждения. Сегодня женщина пришла за ребенком, но отец категорически отказался отдавать ей ребенка. Тогда она обратилась в службу спасения. На место прибыли переговорщики и мать мужчины. Они пытались убедить его открыть дверь и отдать дочь. Спустя некоторое время девочку все же удалось освободить. На месте работают врачи и психологи. Ребенок находится в безопасности.

Читайте также:

«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина

Подросток, убивший девушку и ее семью из-за ревности, взят под стражу

В Поволжье голая женщина бегала около школы и стучалась в машины
#женщина
#мать
#отец
#мужчины
#мужчина
Читайте нас в
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова госпитализировали после задержания
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова госпитализировали
15 ноября 2023, 16:55

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Экс-врио председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали сразу после его задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что во время обысков он пожаловался на боли в сердце. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Накануне ФСБ провела обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился в тот же день. Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Читайте также:

Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей
 
#метро
#деньги
#фсб
#сердце
#компании
#сизо
Читайте нас в
В Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус
В Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась поджечь военкомат в центре города
15 ноября 2023, 16:37

Фото: istock / Leonid Ikan

В Санкт-Петербурге задержали 75-летнюю пенсионерку за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в центре города, на набережной Фонтанки, 90. Женщина бросила бутылку с зажигательной жидкостью в здание, но промахнулась. Бутылка попала в микроавтобус «Фольксваген», стоящий рядом.

Возгорание быстро устранили. Сейчас на месте работают аварийные службы. К частью, женщина не загорелась, хотя, по словам очевидцев, она вся была в бензине. 

Пенсионерка заявила, что это была акция протеста.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#акция
#пенсионерка
#женщина
#инцидент
#возгорание
#здание
#военкомат
#поджог
Читайте нас в
«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина
«360»: На Урале подожженного старшеклассниками ребенка выставили из магазина
15 ноября 2023, 16:25

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге летом двое старшеклассников подожгли 13-летнего школьника. Мальчику отказали в помощи сотрудники магазина, выдворив его за дверь. Об этом рассказала мать подростка изданию «360». Сейчас мальчика выписали из больницы.
Мать ребенка рассказала, что мимо горящего ребенка не прошла мимо супружеская пара. Они вызвали к месту скорую помощь. 

«Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. (...) Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили — моего ребенка и мою», — поделилась мать.
Она также рассказала, что по факту поджога уголовное дело так и не завели. Одного из поджигателей ребенка забрали сотрудники патрульно-постовой службы. Женщина предполагает, что мать старшеклассника уговорила медиков не вызывать полицию.

Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#дело
#помощь
#уголовное дело
#жизнь
#реанимация
#поджог
#ребёнок
Читайте нас в
Достижения.рф