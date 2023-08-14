Раскрыта причина мощного взрыва на АЗС в Махачкале

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Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.
В результате взрыва на АЗС
разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей. В настоящий момент известно о трех погибший, на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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В результате взрыва на АЗС
Напомним, в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Евгения Парфентьева