Раскрыта причина смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

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Причиной смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги стало отравление угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в частном доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка, оснащенная электронным управлением. Она работала от электросети и должна была отключаться при отсутствии электроэнергии. Однако этого не произошло.
Несколько дней назад, в поселке, где проживали Свиридовы, ночью отключили электричество. Не сработали ни автоматические электрогенераторы, ни предохранитель в самой колонке. Тогда дом наполнился газом и супруги задохнулись.
При возобновлении электроснабжения подача газа автоматически прекратилась. Поэтому замеры не показали превышения его допустимой концентрации.
Ранее сообщалось, что Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.
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Несколько дней назад, в поселке, где проживали Свиридовы, ночью отключили электричество. Не сработали ни автоматические электрогенераторы, ни предохранитель в самой колонке. Тогда дом наполнился газом и супруги задохнулись.
Ранее сообщалось, что Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.
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Элина Позднякова