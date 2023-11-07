Раскрыта причина задержания замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова

Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который погиб от взрыва гранаты, сейчас находятся в больнице. Со здоровьем дочери все стабильно, а старший сын находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает украинское издание УНН.