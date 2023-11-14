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Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных

Среди сбежавших с автоматами солдат в Брянской области были братья-близнецы
14 ноября 2023, 21:57
Фото: istock / Kuzma

Фото: istock / Kuzma

Среди покинувших расположение воинской части солдат с автоматами в Суземском районе Брянской области были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.

Как сообщает собеседник агентства, братья-близнецы и четверо их сослуживцев самовольно покинули место службы, которое располагалось в 5 километрах от границы с Украиной.

О том, что шестеро военнослужащих ушли из расположения воинской части вместе с автоматами, стало известно 14 ноября. После этого силовые структуры ввела план «Сирена». Этот план подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления, в ходе которого полицейские патрулируют участки и могут останавливать граждан для проверки документов или осмотра.

Отмечается, что сбежавшие являются уроженцами Республики Тыва.

По предварительным данным, вскоре военные сами вернулись, но подтверждения этой информации еще не было.

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#проверки
#полицейские
#солдат
#армия
#военные
#оружие
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Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота
14 ноября 2023, 22:23

Фото: Istockphoto / otarikokojevs

Работники Мособлпожспаса освободили кота, застрявшего лапой в открытом на зимнее проветривание окне. Инцидент произошёл в городе Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что питомец хотел перепрыгнуть на балкон через приоткрытое окно, но не рассчитал силы и застрял лапой в оконной створке. Самостоятельно освободить кота пенсионерка не смогла и вызвала спасателей.
«Прибыв по вызову, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли животное вверх, отжали оконную раму и освободили из плена зажатую конечность. Осмотрели кота, спасатели пришли к выводу, что он провел в плену длительное время. Специалисты решили отвезти животное в ветеринарную лечебницу», – рассказали в пресс-службе. 
Врачи определили, что коту требуется хирургическое вмешательство и оказали ему помощь. Дежурная смена доставила питомца хозяйке и передала ей рекомендации по его дальнейшему лечению.

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#подмосковье
#московская область
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Владелец ТЦ в Екатеринбурге рассказал, почему на медиаэкране показывали умершую женщину
В Екатеринбурге медиаэкран 10 минут показывал умершую от наркотиков женщину
14 ноября 2023, 21:22

Фото: istock / NiseriN

В Екатеринбурге на медиаэкране ТЦ «Омега» в течение 10 минут транслировался снимок скончавшейся наркозависимой женщины. Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказал владелец торгово центра, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов, Это произошло из-за технической ошибки. На экраны транслировалась антинаркотическая реклама и зависла на самом неприятном моменте, где мертвая женщина лежит на полу. Через 10 минут техническая служба устранила проблему. Ранее предполагалось, что экран взломали. 

Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тц
#депутат
#служба
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В Херсонской области задержали школьника, который отправлял ВСУ фото российской техники
15-летний подросток задержан за госизмену в Херсонской области
14 ноября 2023, 20:42

Фото: istock / BrianAJackson

В Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в начале осени парень написал мужчине, у которого подрабатывал летом 2020 года. Сейчас тот служит в Вооружённых силах Украины. Он попросил юношу отправлять ему фотографии военной техники за денежное вознаграждение. Подросток прислал ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1».

Спустя время к фигуранту с обыском нагрянули силовики. У парня обнаружили и изъяли технику, 2 украинских шеврона и флага, а также детали для создания взрывного устройства. Парень написал явку с повинной, по факту госизмены возбуждено уголовное дело.

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«Выстрелил случайно»: По делу Героя России об убийстве девушки назначено 12 экспертиз
СК назначил 12 экспертиз по делу об убийстве с участием Героя России Магасумова
14 ноября 2023, 20:16

Фото: istock / Rawf8

Следственный комитет РФ назначил 12 экспертиз по делу по делу Героя России, подполковника Ирека Магасумова, обвиняемый в убийстве девушки. Об этом сообщает РИА Новости.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», — заявил адвокат Алексей Сандалов, добавив, что ранее следователи уже назначили три экспертизы.
Помимо того, планируется жилкование на предмет следов пороха на одежде, в которой были Магасумов и его товарищ. Также будет пройдена экспертиза на вменяемость обвиняемого и свидетелей.

По информации следствия, обвиняемый со своим сослуживцем познакомились с двумя девушками в заведении в Луганске. Спустя время они вышли на прогулку. Между женщинами и военными произошел конфликт, в ходе которого Магасумов  застрелил одну из них из-за появившийся неприязни.

Сторона защиты заявляет, что в девушку выстрелил другой военный. По данным адвокатов, мужчина проверял наличие патронов в пистолете и случайно спустил курок. При этом Магасумов не находился на месте в тот момент, утверждает Сандалов.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на спецоперацию за помилованием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#адвокат
#следствие
#убийство
#оружие
#пистолет
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В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и всё равно проиграл
14 ноября 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Chanatiptravel

В Пятигорске 38-летний местный житель украл 1600 лотерейных билетов.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ставропольскому краю.

Ночью злоумышленник пролез через окно в торговый ларек и украл пачку лотерейных билетов. Прямо на месте преступления он начал стирать защитные слои. Выиграть ничего не удалось. Мужчина выкинул билеты. 

Вор был задержан. При нём оказалась часть уцелевших билетов. Их вернули владельцу. Сумма ущерба равняется 140 тысячам рублей.

Ранее сообщалось, что бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, однако не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов.

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#новости
#лотерея
#полиция
#вор
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«Обещала расправиться»: Свердловчанка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мучительниц
Жительница Урала спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от издевательств
14 ноября 2023, 19:33

Фото: istock / maxim4e4ek

В городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова племянницы пострадавшие.

В квартиру женщину заманила нынешняя девушка ее бывшего гражданского супруга под предлогом, что сообщит важную информацию. Но, оказавшись в квартире, женщина поняла, что дверь за ней закрыли. В этот момент из туалета вышла сестра ее бывшего возлюбленного. Над женщиной начали издеваться — бить, закрывать рот рукой.

«После часа издевательств одна из женщин принесла ножницы и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный способ выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — рассказала собеседница агентства.
В полиции информацию об происшествия подтвердили, сообщение зарегистрировано. Участников уже опросили, но никого не задержали. В МВД заявили, что проверка продолжается, по ее результатам примут процессуальное решение. Родственники пострадавшей заявляют, что ей угрожали убийством и переживают, что МВД оценит дело по более мягкой статье.

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#проверка
#пострадавшие
#женщина
#происшествия
#девушка
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В Таиланде сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении
14 ноября 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Prathaan

Полицейские арестовали сотрудника тайского отеля. Он участвовал в бандитской группировке на курорте Пхукет.
Phuket News пишет, что подозреваемый, известный как Мистер США (Mr USA), был задержан утром во вторник, 14 ноября, перед отелем, где он работал. В отчете, который подготовили сотрудники Центрального бюро расследований (CIB), сказано, что в августе он участвовал в жестоком нападении на члена конкурирующей банды в общественном парке района Талад Яй.

Мистер США и три его подельника нанесли пострадавшему серьезные увечья. Мужчину полоснули ножом по голове и проломили череп. Преступники скрылись. 

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали члена группировки, арестовали его и доставили в полицейский участок. Он ожидает суда.

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Мужчина, который ударил 61 раз кочергой жену и застрелил её, поехал на СВО
14 ноября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/Gajus

Житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.
Об этом сообщает Telegram-канал «Люди Байкала». 27-летнего мужчину в 2021 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что он бил возлюбленную и выстрелил ей из ружья в голову.

По словам подсудимого, он ревновал женщину. Во время апелляции он поменял показания и заявил, что она напала на него, а он лишь защищался кочергой. В момент убийства в доме был совместный ребенок пары. Апелляцию суд не удовлетворил. 

Из тюрьмы россиянин отправился в зону СВО. Он погиб в марте. Репортеры «Людей Байкала» нашли его надгробие в Иркутске.

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#убийство
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#семья
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В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в фитнес-клубе
14 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В столице 15-летнюю девочку проткнули шпагой во время тренировки по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма».
Mash пишет, что школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Медики оценивают её состояние как стабильное, несмотря на потерю крови.

В момент ЧП девочка была без грудной защиты, а на шпаге её напарницы не было предохранителя наконечника. Полиция начала проверка. 

Ранее сообщалось, что на улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

ЧП случилось вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

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