Раскрыта причина землетрясения под Севастополем

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Специалист Шебалин объяснил природное явление
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин пояснил, что землетрясение под Крымом было вызвано движением тектонических плит или блоков земной коры.
По словам специалиста, подобных явлений в регионе не было давно. Он также добавил, что прогнозировать будущие землетрясения в Крыму и однозначно отвечать на вопрос, повторятся ли они в регионе или нет, невозможно.
Ранее сообщалось, что рядом с Севастополем произошло мощное землетрясение. Происшествие случилось в четверг, 22 июня. Эпицентр подземных толчков был в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Очаг землетрясения магнитудой 4,6 находился на глубине порядка 10 километров.
«Здесь нет границы литосферных плит, но проходит граница блоков, по которым происходит землетрясение за счёт их перемещения относительно друг друга», — отметил в беседе с RT Шебалин.
Ранее сообщалось, что рядом с Севастополем произошло мощное землетрясение. Происшествие случилось в четверг, 22 июня. Эпицентр подземных толчков был в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы. Очаг землетрясения магнитудой 4,6 находился на глубине порядка 10 километров.
Мелисса Тимофеева