В генконсульстве РФ назвали имена российских моряков, погибших на борту судна в порту Варны

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В генеральном консульстве России в Варне сообщили, что погибшими моряками на борту судна оказались Александр Креминский и Артем Галушенко, однако о причине их гибели пока информации нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла на землечерпательном судне «Милфорд», которое плавало по флагом Белиза и работало на расширении порта. Скончались рулевой и повар. Они по неизвестной причине оказались в трубе, которая соединяла трюм и забортную воду.
По предварительным данным, погибшие были обнаружены в трюме судна.
При этом уточняется, что с родственниками моряков пока связаться не получается. До сих пор ведутся следственные действия.
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«Александр Креминский 1965 года рождения и Артем Галушенко 26 декабря 1991 года рождения, оба граждане России. Причину (гибели – ред.) не уточняют», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибшие были обнаружены в трюме судна.
При этом уточняется, что с родственниками моряков пока связаться не получается. До сих пор ведутся следственные действия.
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Элина Позднякова