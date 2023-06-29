Раскрыты новые подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

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В детском саду передали слова опекунши. Она заявила, что, якобы, собирается лечить приемного сына от аутизма, потому и забирает его из сада. Сотрудница учреждения также добавила, что за последние пару лет слышала от знакомых, как приемная мать жалуется на поведение ребенка. «Всякую ерунду про него сочиняла», - отметила она.
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