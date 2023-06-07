Раскрыты подробности спасения из пожара девочки в Ступино

Фото: фотобанк Московской област
Ребёнка закрыл в машине отец
В прокуратуре Московской области сообщили, что 14-летнюю девочку, которую спасли из горящей машины в подмосковном Ступино, оставил в автомобиле отец.
Ранее сообщалось, что мужчина спас девочку из закрытого горящего автомобиля в Подмосковье. Так, в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина достаёт из загоревшегося автомобиля школьницу. Происшествие произошло во дворе дома на улице Чайковского в подмосковном Ступино. На парковке загорелась машина, в которой находилась девочка. Она не могла выбраться из авто, так как оно было закрыто.
«Около магазина, расположенного в городе Ступино, отец девочки 2009 года рождения оставил её без присмотра внутри автомобиля, который загорелся, заблокировав двери, в связи с чем она не могла выбраться из транспортного средства», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Мелисса Тимофеева