Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы

Фото: Фотобанк МО
Жительницу Пересвета Сергиево-Посадского городского округа заподозрили в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Использование чужой банковской карты является кражей, пояснили в подмосковном надзорном ведомстве. Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит женщине – лишения свободы на срок до шести лет.
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Лора Луганская