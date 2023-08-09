Разбор завалов разрушенного завода в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов

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Работы по разбору завалов разрушенного от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде займут не менее 12 часов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Минимум 12 часов займет работа по разбору завалов», - прокомментировал ситуацию Воробьев.
При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде могут находиться люди. По информации СМИ, криков о помощи спасатели не слышат.Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.
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