Разрушена школа рядом со взорвавшимся заводом в Сергиевом Посаде.

Фото: iStock/Zhang Shu
Школа, расположенная рядом со взорвавшимся в Сергиевом Посаде заводом, получила серьезные повреждения.
Все окна взрывной волной внесло внутрь учебных классов и кабинетов, потолок обвалился.
По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
В настоящий момент спасательные службы проводят разбор завалов. Неизвестно, остался ли кто-то из сотрудников предприятия под разрушенным зданием.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиевом Посаде.
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По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиевом Посаде.
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Евгения Парфентьева