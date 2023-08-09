Разрушенный завод в Сергиевом Посаде будет восстановлен за счет властей

Фото: iStock/Leonid Ikan
Разрушенный мощным взрывом завод в Сергиевом Посаде будет восстановлен за счет властей, заявил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов в интервью «РИА Новости».
«Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций, потому что у нас есть разрушения, например, в колледже, который рядышком. Он не относится к зоне действия администрации, у него куратор - это министерство образования. Мы с ними сейчас на связи и обязательно этот вопрос решим, откуда будут выделены средства», - прокомментировал ситуацию Горбунов.
По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
Читайте также:
После взрыва на ЗОМЗ пять человек госпитализированы со 100%-ми ожогами тела
Сильные повреждения получила школа, расположенная рядом со взорвавшимся заводом в Сергиевом Посаде
Взрыв разрушил швейный цех на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде
Евгения Парфентьева