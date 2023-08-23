Разведывательный дрон с камерой упал на железную дорогу в Таганроге

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Украинский разведывательный БПЛА с камерой упал на железную дорогу в Таганроге. В результате происшествия, движение поездов ограничено. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Внутри аппарата специалисты обнаружили карту памяти. Беспилотник изъят и направлен для изучения. В настоящее время движение поездов восстановлено.
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