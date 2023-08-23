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Разведывательный дрон с камерой упал на железную дорогу в Таганроге

SHOT: Разведывательный беспилотник с камерой рухнул на железную дорогу в Таганроге
23 августа 2023, 18:52

Фото: iStock/aapsky

Украинский разведывательный БПЛА с камерой упал на железную дорогу в Таганроге. В результате происшествия, движение поездов ограничено. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, дрон был обнаружен минувшим утром. На место падения беспилотника прибыли экстренные службы. Отмечается, что БПЛА был запущен с разведывательной целью.

Внутри аппарата специалисты обнаружили карту памяти. Беспилотник изъят и направлен для изучения. В настоящее время движение поездов восстановлено.

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#дрон
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#пво
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Потерпевший крушение самолет может принадлежать Пригожину
Baza: Самолёт, потерпевший крушение в Тверской области может быть связан с Пригожиным
23 августа 2023, 19:44

Фото: iStock/andreart

Частный самолёт, потерпевший крушение в Тверской области может быть связан с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, разбившийся самолет Евгения Пригожина летел со стороны Подмосковья. Причины крушения не известны. 

В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены. По предварительным данным, в самолете находились десять человек. 

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#самолет
#человек
#происшествия
#крушение
#тела
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В Анапе закрыли лагерь «Счастливое детство», где мужчина домогался детей
23 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Ashley StGermain

Правоохранители обнаружили нарушения в лагере Анапы, где был пойман мужчина, домогавшийся девочек.
Прокуратура Краснодарского края сообщает, что в лагере обнаружены проблемы с трудовым законодательствам и с требованиями по противопожарной безопасности.
 
«Прокуратурой направлено в суд исковое заявление о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений, а также заявлены обеспечительные меры», — сообщается в публикации.
 Всех детей из лагеря «Счастливое детство» перевели в другое учреждение.
 
На данный лагерь обратили внимание после ЧП, которое произошло в июле. По версии правоохранителей, житель Воронежской области проник на территорию лагеря. После чего изнасиловал и домогался пятерых девочек, которые там отдыхали. Четверо из них были из ДНР.

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#дети
#детский отдых
#лагерь
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В Твери разбился частный самолёт, есть погибшие
Baza: Частный самолёт потерпел крушение в Тверской области
23 августа 2023, 19:27

Фото: iStock/Diy13

Частный самолет потерпел крушение в небе над Тверской областью. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По предварительной информации, погибли семь человек. 

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины крушения в настоящее время не ясны. 

По информации портала, речь идет о бизнес-джете «Эмбрайер». Официальные лица не комментировали произошедшее. Подробности инцидента уточняются. 

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#самолет
#бизнес
#человек
#происшествия
#крушение
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Shot: работников склада Wildberries заставили отправлять мокрые товары покупателям
23 августа 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Один из складов Wildberries затопило в Подмосковье.
По данным Shot, сотрудников склада заставляют отправлять насквозь промокшие товары в пункты выдачи, где их получат покупатели.
 
По словам одного из работников ПВЗ,  приехала фура с 20 000 единиц товара и руководство запретило считать мокрые товары браком.
 
20 августа, сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. В нескольких районах Москвы в этот день выпало более 40% месячной нормы осадков. После происшествия склад продолжил работу в штатном режиме, а в месте повреждения крыши и затопления начали восстановительные работы.

Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, оценили в 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации.

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#склад
#сотрудники
#электросталь
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Муфтий Дауд хазрат Мухутдинов осудил нападение мигранта на девушку в Нахабино
23 августа 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/AlxeyPnferov

Муфтий Духовного Собрания Мусульман Московской области Дауд хазрат Мухутдинов в беседе с «Радио 1» осудил поступок мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино и назвал его действия антисоциальными и неправильными.
Он подчеркнул, что такие действия осуждают все религиозные структуры.

«Если этот человек, как пишут некоторые СМИ, болен шизофренией, то здесь мы имеем дело с больным, от которого, вне зависимости от его национальности и религиозной принадлежности можно ожидать любых антисоциальных действий. Если он здоров, то, в любом случае, такой поступок является антисоциальным и ненормальным. Такой поступок осуждают все, в том числе и религиозные структуры», — пояснил в беседе с «Радио 1» муфтий.

Он подчеркнул, что Ислам предписывает женщине покрывать определённые части тела одеждой, однако, если человек находится в другой культуре и является приверженцем другой религиозной системы, то за нарушения этих правил никто не может никого наказывать, бить и т.д.

«Мы принимаем человека таким, какой он есть, с его культурой, его позицией и т.д.» — заключил Мухутдинов.

Минувшим утром, 20-летний мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в Нахабино. В какой-то момент, мужчина схватил её за руку и ударил по лицу после того, как девушка вырвалась он стал её преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.

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#происшествие
#мигрант
#преступление
#нападение
#религия
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Во Владимире суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении шаурмой
23 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Waqar Hussain

Суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в доставке продуктов, повлекших отравление более 100 человек.
«Заключен под домашний арест житель Московской области, который изготавливал мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности», — сказано в сообщении Ленинградского районного суда Владимира.
По версии следствия, мужчина поставлял в точки общепита Владимира некачественное мясо. Это привело к отравлению 107 человек.

Напомним, во Владимирской области 16 августа произошло массовое отравление шаурмой. Ещё в пятницу, 18 августа, в больницах с отравлениями находились 56 человек — 41 взрослый и 15 детей. За выходные число отравившихся возросло до 107 человек.

Специалисты областного Роспотребнадзора провели ряд проверок в предприятиях общественного питания. Был выявлен ряд нарушений. Некоторые торговые точки не имели лицензии. Также не было документов на мясо, из которого изготавливалась шаурма. Пять торговых точек, где были обнаружены нарушения, закрыты и опечатаны.

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#отравление
#полиция
#мясо
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Мигрант, напавший на девушку в Нахабино: «Я спас её от греха»
Мигрант, напавший на девушку в Нахабино заявил, что «спас её от греха»
23 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/Rawf8

Мужчина, который ударил девушку в Подмосковье заявил, что «спасал её от греха». Об этом он рассказал во время допроса.
Минувшим утром, 20-летний мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в Нахабино.

В какой-то момент, мужчина схватил ее за руку и ударил по лицу, после того, как девушка вырвалась он стал ее преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.

Мигрант уверен, что сделал доброе дело и настаивает на том, что «спас её от греха». 

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В Нахабино задержали напавшего на девушку мужчину

#мигрант
#нахабино
#мужчина
#девушка
#доброе
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В Якутске сыновья расстреляли отца из-за компьютерных игр
23 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/blinow61

Мужчина попытался побить сыновей, а те в ответ достали ружья и расстреляли его.
Baza пишет, что вечером 18 августа мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения начал отчитывать своих сыновей (25 и 27 лет).
Отец напомнил парням, что они нигде не работают и целыми днями играют в компьютерные игры. Спор перешёл в драку. Сыновья попытались связать отца, но тот сумел вырваться и убежать.

Воспользовавшись паузой, сыновья вооружились. Когда отец вернулся, встретили его карабином TG2 и охотничьим ружьём МР-155. Как только мужчина двинулся в их сторону, сыновья начали стрелять. Один из сыновей выстрелил в отца 5 раз, другой—4.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#отец
#дети
#компьютер
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СК выясняет причины гибели мужчины и его сына в коллекторе плотины под Воронежем
23 августа 2023, 17:57

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 18-летнего сына в пропускном коллекторе плотины пруда в Воронежской области. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.
Следователями опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины гибели. 

Напомним, 22 августа тела двух мужчин были обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.

По предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам. 

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