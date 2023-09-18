Развожаев: Обломки сбитого украинского БПЛА упали на одну из ферм в Севастополе

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Обломки сбитого ранее системой ПВО украинского дрона упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своём Telegram-канале
«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано», — написал он.
Глава региона отметил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности и призвал доверять только официальной информации.
Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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