Развожаев: Пожар в штабе Черноморского флота локализован

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Пожар, возникший в здании штаба Черноморского флота в центре Севастополя, локализован, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Активно ведётся не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций», — написал чиновник в cвоём Telegram-канале.Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
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