Развозжаев: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над морем в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают над акваторией города атаку беспилотников ВС Украины.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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