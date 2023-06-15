Разъярённый сбежавший бык насмерть забодал женщину под Курском

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Уточняется, что в селе Солдатское Курской области трёхгодовалый бык сбежал с участка своих хозяев. Увидев на соседней территории супружескую пару, он набросился на них. В ярости бык убил женщину, её мужу удалось спастись. Мужчину госпитализировали с переломами рёбер.
По словам местных жителей, бык и раньше держал в страхе всё село.
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