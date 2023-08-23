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Источник издания Readovka не подтверждает смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета. Его судьба остается неизвестной.
Отмечается, что в настоящий момент сообщения о смерти Евгения Пригожина преждевременные. Информацию о его гибели, а также кончине командира «Группы Вагнера» Дмитрия Уткина невозможно проверить.
Сообщается, что Пригожин может находиться на другом самолете.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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Сообщается, что Пригожин может находиться на другом самолете.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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Екатерина Коршунова