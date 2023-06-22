Ребёнку оторвало палец из-за детской горки

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Часть пальца ребёнок потерял на детской горке в Чувашии
После неудачной игры на детской горки ребёнок остался без двух фаланг пальца. Об инциденте в чувашском селе стало известно паблику «Батырево sos» в ВК.
Новая горка прогнулась под ребёнком и образовалась щель, куда попал его палец. При этом не уточняется, сколько лет было ребёнку и в каком он состоянии.
Ранее сообщалось, что венерическое заболевание сотрудника стало причиной начала проверки детского сада в Челябинске специалистами регионального Минздрава.
Телеграм-канал «Подъём», родители детей рассказали, что поводом для проверок стал сифилис. Они также отметили, что им предлагали сначала подписать согласие на приём анализов без разъяснения диагноза сотрудника. Также известно, что один из детей уже заболел.
Новая горка прогнулась под ребёнком и образовалась щель, куда попал его палец. При этом не уточняется, сколько лет было ребёнку и в каком он состоянии.
Телеграм-канал «Подъём», родители детей рассказали, что поводом для проверок стал сифилис. Они также отметили, что им предлагали сначала подписать согласие на приём анализов без разъяснения диагноза сотрудника. Также известно, что один из детей уже заболел.
Андрей Гаврилов