Ребенку зажевало ногу эскалатором в московском метро

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В московском метро мальчику зажевало ногу эскалатором, сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на станции «Чистые пруды».
У четырехлетнего мальчика сильное кровотечение, ему пытаются оказать медицинскую помощь.
Подробности происшествия уточняются.
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Евгения Парфентьева