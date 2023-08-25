Ребенок из Питера пережил клиническую смерть после игры с переходником

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В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после игры с переходником, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 26-летняя мать занималась домашними делами, пока ее двухлетний сын играл в соседней комнате. В какой-то момент женщина услышала страшный крик своего ребенка. Вбежав в комнату, она нашла сына на полу без сознания. Мальчик успел посинеть.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в состоянии клинической смерти.
Оказалось, что ребенок, оставшись один, начал играть с переходником, включенным в розетку, и его ударило током.
В больнице у мальчика диагностировали отёк мозга и электротравму передней грудной стенки. Его состояние оценивается как тяжелое. Прямо сейчас врачи борются за его жизнь.
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Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в состоянии клинической смерти.
В больнице у мальчика диагностировали отёк мозга и электротравму передней грудной стенки. Его состояние оценивается как тяжелое. Прямо сейчас врачи борются за его жизнь.
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Евгения Парфентьева