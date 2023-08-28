Ребенок, на которого в Махачкале напала стая собак, находится в больнице

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Ребенок, который пострадал в результате нападения стаи бродячих собак, находится в больнице, сообщили в Telegram-канале администрации Махачкалы.
Напомним, 27 августа в сети распространилось видео, на котором десяток бездомных собак с ламе гонится за мальчиком на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Животные отстали от ребенка только когда он забежал в воду, однако, укусить его все же успели.
Отмечается, что представители организации «Питомец» приедут на место происшествия, чтобы отловить собак, стерилизовать их и вакцинировать.
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«По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», - прокомментировали ситуацию в администрации.
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Евгения Парфентьева