Ребенок погиб из-за взорвавшегося в руках планшета под Харьковом

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В Харьковской области Украины произошла трагедия. В руках у 11-летней девочки взорвался iPad фирмы Apple. Ребенок погиб на месте.
По адресу, где случилась трагедия, выезжала оперативно-следственная бригада Богодуховского районного отдела полиции. По предварительной оценке правоохранителей, девочка во время просмотра находившегося на зарядке планшета получила смертельный удар током.
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