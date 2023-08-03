Ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане

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В городе Кизляр в Дагестане произошло ДТП в результате которого погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По информации ведомства, легковой автомобиль Dodge на большой скорости залетел под «Камаз».
Водитель и двое пассажиров авто, один из которых несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте. По словам сотрудников МВД, шанса выжить в такой катастрофе практически не было.
Личности погибших устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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Водитель и двое пассажиров авто, один из которых несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте. По словам сотрудников МВД, шанса выжить в такой катастрофе практически не было.
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Евгения Парфентьева