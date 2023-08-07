Ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца

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Мальчик получил ожоги 60% тела в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Piter.tv.
Отмечается, что восьмилетний ребенок вместе с папой приехал в пункт для ремонта автомобилей. Во время работы отец отвлекся. Он обратил внимание на сына только тогда, когда его одежда загорелась.
До этого родитель видел, как мальчик играл с горящей палкой. В результате произошедшего ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела. На данный момент мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, ранее старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Дарья Буянова сообщила, что тело 14-летнего подростка, который сбежал из детского лагеря в Волгоградской области, было обнаружено в реке Иловля.
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До этого родитель видел, как мальчик играл с горящей палкой. В результате произошедшего ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела. На данный момент мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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Екатерина Коршунова