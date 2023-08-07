Ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца

В городе Кулябе на юге Таджикистана в ДТП с грузовиком погибли 10 человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.