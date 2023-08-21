Ребенок, тело которого нашли в московском туалете, был сильно не доношен

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Новорожденный, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен, сообщили в прокуратуре столицы.
Напомним, в туалете одного из торговых центров на востоке столицы обнаружили тело мертвого новорождённого ребёнка.
Выяснилось, что матери удалось проносить ребенка в утробе порядка 10-12 недель (трех месяцев). Отметим, что этот срок слишком маленький, чтобы ребенка удалось спасти.
Личность матери младенца уже установлена. Сейчас 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, как труп младенца оказался в туалете торгового центра - пока остается не ясным.
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Выяснилось, что матери удалось проносить ребенка в утробе порядка 10-12 недель (трех месяцев). Отметим, что этот срок слишком маленький, чтобы ребенка удалось спасти.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, как труп младенца оказался в туалете торгового центра - пока остается не ясным.
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Евгения Парфентьева