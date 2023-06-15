Ребёнок умер после того, как поел арбуз в Кемеровской области

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Уточняется, что происшествие произошло в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Семья купила арбуз в магазине «Светофор» 8 июня, через два дня его поели дети. Мальчикам резко стало очень плохо, их госпитализировали.
«У младшего ребёнка на фоне кишечной инфекции произошли отёк мозга и обезвоживание, он впал в кому. Его вертолётом перевезли в кемеровскую больницу в тяжелейшем состоянии, однако спасти мальчика не удалось», — говорится в сообщении.Старшего брата удалось спасти, он находится в больнице с сильнейшим воспалением кишечника.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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