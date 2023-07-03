Ребёнок упал с аттракциона в химкинском парке

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Пятилетний ребёнок получил травму на детском аттракционе в городском округе Химки. Подмосковная прокуратура организовала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Предварительно установлено, что мальчик катался в городском парке на детском аттракционе и упал с высоты около 2 м. Ребёнок доставлен в больницу с ушибом мягких тканей. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.Проведение проверки, поручено Химкинской городской прокуратуре. В ходе неё будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.
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