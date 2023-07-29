Ребенок утонул из-за пьяной матери во Владимирской области

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В городе Юрьев-Польский Владимирской области девятилетний мальчик утонул в пожарном пруду из-за того, что его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не уследила за ним. Об этом сообщили в региональном СК.
По предварительной информации, пьяная 44-летняя женщина вместе со своими тремя детьми и подругой пошла к пожарному пруду, непредназначенному для купания. В результате чего ее девятилетний сын, который не умел плавать, зашел в воду и начал тонуть.
Отмечается, что прохожие достали тело ребенка из воды.
В Следственном комитете заявили, что мать погибшего несколько раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова