Ребенок утонул в бассейне во время занятий в Нижегородской области

Фото: iStock/Spivak222
В городе Кстово Нижегородской области шестилетний ребенок утонул в бассейне во время занятий. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в кстовском физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег». По предварительной информации, утонул мальчик 2017 года рождения.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Москве в бассейне во время первого занятия по плаванию утонул первоклассник. Мальчик прыгнул в бассейн, но вот всплыть самостоятельно ему не удалось. Когда ребенка заметили и подняли из воды, то было уже поздно. Ребенка пытались спасти, однако он скончался по пути в больницу.
Читайте также:
В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
Петербургский пенсионер судится с магазином интимных товаров из-за секс-игрушки
В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
Подробности происшествия уточняются.
Читайте также:
В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
Петербургский пенсионер судится с магазином интимных товаров из-за секс-игрушки
В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
Екатерина Коршунова