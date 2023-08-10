Рейс Анкара — Москва вынужденно сел в Пулково вместо Внуково

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Из-за угрозы ночной атаки БПЛА на Москву рейс Анкара — Москва, который выполняли «Турецкие авиалинии», вынужденно посадили в Санкт-Петербурге вместо Москвы.
Mash пишет, что пассажиров высадили и оставили один на один со своими проблемами: сказали подождать вылета или самостоятельно добираться до Москвы.
По словам пассажиров, им выдали багаж и оставили без еды и воды. Причём у многих в Москве стыковочные рейсы. Но авиакомпания не стала решать проблемы. Представитель предложил просто подождать.
Единицы смогли оперативно купить билеты и улететь, но большинство застряло в таможенной зоне. Как действовать дальше, люди не знают. Они окружили представителя авиакомпании и не выпускали его из живого кольца, чтобы он никуда не ушёл. Пока пассажирам удалось добиться купонов в ресторан и обещания билетов на следующие авиарейсы до Москвы.
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По словам пассажиров, им выдали багаж и оставили без еды и воды. Причём у многих в Москве стыковочные рейсы. Но авиакомпания не стала решать проблемы. Представитель предложил просто подождать.
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Мария Фирсова