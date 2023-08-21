Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань

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Самолет «Аэрофлота», следовавший из Екатеринбурга в Москву, был вынужден совершить посадку в Казани. Самолет развернулся в тот момент, когда уже был готов начать снижение.
Во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Такой режим вводится в тех случаях, когда в небе замечены посторонние объекты. Несколько авиарейсов были задержаны на прилет и вылет. Это произошло после попытки ВСУ атаковать с помощью БПЛА Московскую область. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.
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Александр Бойцов