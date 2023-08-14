Рейс пассажирского самолёта в Благовещенск сорвался из-за проблем с двигателем

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Рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» сорвался из-за проблем с двигателем.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что ЧП случилось с пассажирским лайнером, который летел из Владивостока в Благовещенск, в понедельник, 14 августа.
Сообщается, что у воздушного судна отказала система контроля двигателя. Борт вернули на стоянку с взлетной полосы, чтобы перезагрузить бортовой компьютер.
Ранее сообщалось, что вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.
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Сообщается, что у воздушного судна отказала система контроля двигателя. Борт вернули на стоянку с взлетной полосы, чтобы перезагрузить бортовой компьютер.
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Мария Фирсова