Рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира

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Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.
РИА Новости пишет, что один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта.
Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета. На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.
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«Рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы из аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира», —сообщили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Шереметьево 500 пассажиров 8 часов не могут вылететь в Турцию. Как объяснили пассажирам, у одного из членов экипажа возникли проблемы с визой. Рейс авиакомпании Southwind Airlines был запланирован на час ночи, но пассажиров высадили из самолета. На место вызвали полицейских. Людям дали обещание вылететь в 13 часов.
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Мария Фирсова