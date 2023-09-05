Релиз GTA VI может сорваться

Из-за возможной забастовки в Соединенных Штатах, релиз Grand Theft Auto VI (GTA VI) может быть отложен, сообщает портал GAMINGbible. По данным журналистов, руководство профсоюза актеров SAG-AFTRA в США рассматривает возможность начала забастовки, направленной против компаний, занимающихся разработкой видеоигр.
Согласно информации, представленной в медиа, SAG-AFTRA уже заключил соглашения с множеством игровых студий. Однако, в случае начала забастовки, геймдизайнеры могут приостановить свою работу, что может привести к задержке релиза множества видеоигр. Среди проектов, которые могут пострадать, выделяется Grand Theft Auto VI (GTA VI) от компании Rockstar, который считается одним из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии.
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