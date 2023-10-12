Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
В микрорайоне Кашира-2 рядом с местом аварийно-восстановительных работ, проводившихся накануне, при опрессовке трубопровода выявили утечку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области
«Без горячей воды и центрального отопления остались 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медучреждения. Сейчас аварийную ситуацию устраняют, ведутся сварочные работы. Ремонт проводят представители МУП «Теплосеть». В них задействованы три единицы техники и сварочный пост», – уточнили в ведомстве.Сейчас сварочные работы завершаются, к заполнению трассы планируют приступить в 18 часов. Заполнение будет происходить ориентировочно 12 часов.
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Лора Луганская