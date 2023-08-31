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Американский рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу и разбил голову посетительницы его концерта. Теперь ему грозит уголовное дело. Об этом сообщает TMZ.
Сообщается, что 30 августа 50 Cent выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура The final lap 2023. Когда рэпер исполнял песню, ассистенты дали музыканту несколько неисправных микрофонов. В результате 50 Cent разозлился и швырнул один из них в толпу зрителей.
Микрофон попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Брианы Монгейн и до крови рассёк ей лоб. Отмечается, что Монгейн была госпитализирована. По ее словам, перед тем, как рэпер бросил микрофон, то смотрел именно на нее. Монгейн написала заявление в полицию.
Музыкант может стать подозреваемым в уголовном деле.
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Микрофон попал в голову ведущей местной радиостанции Power 106 Брианы Монгейн и до крови рассёк ей лоб. Отмечается, что Монгейн была госпитализирована. По ее словам, перед тем, как рэпер бросил микрофон, то смотрел именно на нее. Монгейн написала заявление в полицию.
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Екатерина Коршунова